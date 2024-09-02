В Кузнецке на время закроют подъем в район Карпаты

02.09.2024 | 19:53

В Кузнецке необходимо отремонтировать подъем с улицы Дарвина в район Карпаты. В связи с этим дорогу хотят на время закрыть.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Проезд будет невозможен со вторника, 3 сентября, по 4-е число.

О грядущем ремонте на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Чиновник отметил, что подъем приведут в порядок за счет средств на текущее содержание дорог.

«Мести их можно бесконечно, но лучше часть денег направить на более капитальные работы. Потихоньку, таким образом, будем асфальт, цивилизацию на Карпаты заводить. Надеюсь, в течение дней десяти жители Карпат это увидят и оценят», - написал Златогорский.