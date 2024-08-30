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Общество

Ветераном боевых действий признают на основании показаний очевидцев

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Удостоверение ветерана боевых действий можно будет получить на основании нотариально заверенных свидетельств очевидцев. Соответствующие поправки в правила оформления документа внесло Правительство РФ, сообщает ТАСС.

Сейчас заверенные нотариусом свидетельства можно использовать для выдачи орденских книжек или выписок из приказов о награждении.

Также в кабмине предусмотрели решение вопроса, когда помогавшая ВС РФ организация ликвидируется. В этом случае направление в Минобороны РФ заявлений о выдаче удостоверения осуществляется через фонд «Защитники Отечества».

Право оформить удостоверение имеют те, кто участвовал в специальной военной операции на территории Украины, Донбасса и Новороссии.

Оно подтверждает статус ветерана боевых действий и право на преимущества. В частности, это льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату ЖКУ, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

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