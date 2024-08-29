Охранять пензенские школы в учебное время попросят профессионалов

В учебное время образовательные учреждения Пензы могли бы охранять профессионалы, а не сотрудники частных предприятий. Так считает глава города Александр Басенко.
Он предложил направить руководству регионального управления силового ведомства обращение с просьбой проанализировать такую возможность.
Речь о безопасности школьников шла на заседании антитеррористической комиссии в мэрии, состоявшемся в среду, 28 августа.
Также Басенко акцентировал внимание на времени прибытия на место росгвардейцев после срабатывания «тревожных кнопок» в школьных автобусах.
«Проведем учебные тренировки в разных районах города в утреннее время, когда ребята едут в свои школы», - предупредил глава города.
Вопрос качественной охраны образовательных учреждений, будь то школы или детские сады, в Пензе стоит остро. Многие горожане недовольны тем, что вахтерами работают пенсионеры или женщины, которые по факту не могут обеспечить безопасность детей. По мнению пензенцев, все дело в низкой зарплате.