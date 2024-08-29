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Общество

Охранять пензенские школы в учебное время попросят профессионалов

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В учебное время образовательные учреждения Пензы могли бы охранять профессионалы, а не сотрудники частных предприятий. Так считает глава города Александр Басенко.

Он предложил направить руководству регионального управления силового ведомства обращение с просьбой проанализировать такую возможность.

Речь о безопасности школьников шла на заседании антитеррористической комиссии в мэрии, состоявшемся в среду, 28 августа.

Также Басенко акцентировал внимание на времени прибытия на место росгвардейцев после срабатывания «тревожных кнопок» в школьных автобусах.

«Проведем учебные тренировки в разных районах города в утреннее время, когда ребята едут в свои школы», - предупредил глава города.

Вопрос качественной охраны образовательных учреждений, будь то школы или детские сады, в Пензе стоит остро. Многие горожане недовольны тем, что вахтерами работают пенсионеры или женщины, которые по факту не могут обеспечить безопасность детей. По мнению пензенцев, все дело в низкой зарплате.

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