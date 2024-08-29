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Общество

Новую болезнь вейперов сравнили с испанским гриппом

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Новая болезнь EVALI, связанная с употреблением вейпов, похожа на коронавирус и испанский грипп. Об этом «Парламентской газете» рассказал директор Центра респираторной медицины Андрей Малявин.

Так, в организме возникает чрезмерная реакция иммунной системы. Она вырабатывает слишком много защитных клеток и молекул, вызывающих воспаление. Из-за этого повреждаются ткани легких, отметил специалист.

Ранее в Минздраве перечислили симптомы EVALI: проблемы с пищеварением, температура, слабость, кашель и одышка.

В зоне риска - дети и подростки. Это связано с особенностями строения их легочной ткани, при которых чаще развивается избыточная реакция иммунитета.

При симптомах EVALI нужно срочно обратиться к врачу. Промедление может стоить пациенту жизни.

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