Новую болезнь вейперов сравнили с испанским гриппом

Новая болезнь EVALI, связанная с употреблением вейпов, похожа на коронавирус и испанский грипп. Об этом «Парламентской газете» рассказал директор Центра респираторной медицины Андрей Малявин.
Так, в организме возникает чрезмерная реакция иммунной системы. Она вырабатывает слишком много защитных клеток и молекул, вызывающих воспаление. Из-за этого повреждаются ткани легких, отметил специалист.
Ранее в Минздраве перечислили симптомы EVALI: проблемы с пищеварением, температура, слабость, кашель и одышка.
В зоне риска - дети и подростки. Это связано с особенностями строения их легочной ткани, при которых чаще развивается избыточная реакция иммунитета.
При симптомах EVALI нужно срочно обратиться к врачу. Промедление может стоить пациенту жизни.