В пензенской колонии предотвратили условный теракт

28.08.2024 | 10:15

Сотрудники УФСИН, полиции, Росгвардии, Госавтоинспекции и МЧС провели антитеррористическую тренировку в исправительной колонии № 7 общего режима, расположенной в Пензе на проспекте Победы, 71.

На учениях отрабатывался порядок действий при теракте, совершенном с помощью подрыва.

По легенде условный террорист заложил взрывное устройство вблизи административного здания ИК-7. При обходе территории сотрудник обнаружил место закладки бомбы.

Территорию оцепили и предприняли все первоочередные меры по пресечению теракта.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН, такие тренировки проводятся регулярно с привлечением всего личного состава исправительных учреждений. Их цель - минимизировать последствия террористических посягательств.