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Общество

В Пензе перекрыли путь на Восточное кладбище

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Пензенец Александр Геннадьевич пожаловался, что к Восточному кладбищу теперь нельзя попасть от остановки и светофора.

По словам мужчины, горожане натыкаются на вырытую траншею глубиной около 2 м и примерно такой же ширины.

«Приходится обходить очень далеко - до дороги, ведущей к кладбищу от М-5», - посетовал пензенец на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

В Пензе перекрыли путь на Восточное кладбище

К своему сообщению он прикрепил фото с места и попросил сделать хотя бы дощатый мост на время работ.

На жалобу мужчины отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«В районе Восточного кладбища ведутся земляные работы на ведомственной территории, поэтому установить временный переход нет возможности. Чтобы обеспечить безопасность, пожалуйста, осуществляйте движение к кладбищу по улице Осенней», - пояснили пензенцу.

Когда завершатся работы, не сообщается.

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