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Общество

Опубликован график выплат пенсий и пособий в сентябре

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Отделение Социального фонда РФ по Пензенской области опубликовало график выплат пенсий и пособий жителям региона в сентябре.

Тем, кому пенсия приходит в период с 5-го по 12-е число, средства поступят 5 сентября; кому с 13-го по 22-е - 13-го; с 23-го по 25-е - 23-го.

Что касается мер социальной поддержки, то 3 сентября перечислят:

- единое пособие,

- ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет,

- выплату по уходу за детьми до полутора лет (неработающим),

- ежемесячную выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и др.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала поступит 5 сентября; пособие по уходу за ребенком до полутора лет (трудоустроенным) - 6-го.

«Доставка выплат через почту осуществляется по графикам доставки, утвержденным почтой. Те пензенцы, кто выбрал такой способ получения выплат, при необходимости могут уточнить дату доставки в своем почтовом отделении», - предупредила пресс-служба отделения.

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