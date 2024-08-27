Погода на 28 августа: жара и слабый ветер

27.08.2024 | 22:15

28 августа в Пензенской области из-за жары объявлен желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу. Днем температура воздуха поднимется до +30...+31 градуса.

Жаркой и солнечной будет вся неделя. Причина тому - антициклон, уточнили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за сухой погоды в регионе с 27 по 30 августа также ожидается высокая пожарная опасность леса (IV класс).

В темное время суток температура воздуха будет понижаться: в ночь на среду - до +11...+13 градусов, на четверг - до +12...+14. На протяжении суток будет дуть слабый ветер переменных направлений.

Предки верили, что если 28 августа погода хорошая, то бабье лето с 13 по 21 сентября окажется ненастным.