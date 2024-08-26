Жители ПФО рассказали, как сэкономят на обучении этой осенью

26.08.2024 | 11:54

По данным опроса ВТБ, наступающей осенью 19% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) планируют получать платное образование или проходить курсы, 32% респондентов будут оплачивать дополнительное обучение детей. Каждый четвертый опрошенный отметил, что собирается использовать скидки или кешбэк при оплате обучения.

Почти половина (47%) участников опроса планируют вложить в обучение от 15 до 50 тыс. рублей. Готовы потратить до 15 тыс. рублей 28% респондентов, 20% - от 50 до 100 тыс. рублей. 6% участников опроса собираются отдать более 100 тыс. рублей.

72% жителей ПФО рассчитывают оплачивать обучение из собственных средств. Также респонденты планируют использовать кешбэк по банковским картам (25%), скидки на обучение (24%), средства от налогового вычета (19%) и образовательные кредиты (8%). Воспользоваться нецелевыми кредитами для оплаты обучения хотели бы 17% опрошенных.

«Начало учебного года связано с дополнительными расходами для семьи. Это не только покупка всего необходимого к школе, но и оплата кружков, а также курсов для повышения квалификации и изучения иностранных языков. Для банков это возможность поддержать клиентов с регулярными платежами по картам», - сообщил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

* Опрос провел ВТБ по репрезентативной выборке среди 1 500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек.