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Общество

В Пензе на несколько часов закроют Ахунский переезд

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В Пензе на 7 часов перекроют движение на Ахунском переезде, сообщила администрация Железнодорожного района со ссылкой на пензенскую дистанцию пути.

Участок будет недоступен с 23:00 вторника, 27 августа, до 6:00 среды, 28-го.

В это время планируют регулировать резинокордовый настил на переезде.

«Движение транспорта будет осуществляться в объезд через железнодорожный переезд 713 км, по улицам Чаадаева, Свободы», - пояснили в администрации.

С 13 на 14 августа в Пензе перекрывали движение под мостом имени В. П. Капашина: проводился демонтаж железнодорожного переезда «Лесная ветка» на пересечении улиц Измайлова и Автономной, напротив автозаправки.

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