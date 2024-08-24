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Общество

В Пензенской области выявлены финансовые пирамиды и лжеломбарды

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В I полугодии в Пензенской области Банк России выявил и внес в черный список 4 организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке: 2 - с признаками пирамиды, 2 - с отличительными чертами нелегальных кредиторов.

«Самая распространенная схема нелегального кредитования в регионе - комиссионные магазины, работающие под вывесками ломбардов. Потребителей вводят в заблуждение, размещая на вывесках такие названия, как «ломбард», «комиссионка», «скупка», и выдают займы под залог имущества, не имея на это специального разрешения», - рассказала пресс-секретарь Пензенского отделения Банка России Галина Худякова.

Она предупредила: такие организации не включены в государственный реестр, не соблюдают законодательство и не поднадзорны Банку России.

В настоящем ломбарде клиент получает залоговый билет, в котором указаны индивидуальные условия займа и информация о заложенной вещи. Если вместо него предлагается договор комиссии, купли-продажи или любой другой документ - это нелегальная контора, где клиенту могут навязать кабальные условия с начислением высоких штрафных процентов и взысканием долга противоправными методами.

Также лжеломбарды могут продать заложенное имущество, не дожидаясь возврата заемных средств.

Специалисты рекомендуют перед обращением в финансовую организацию проверить законность оказания услуг. Это можно сделать на сайте Банка России. Если информация отсутствует, есть риск попасться в сети мошенников.

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