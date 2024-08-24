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Общество

Синоптики обещают пензенцам короткие дожди и грозу

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В воскресенье, 25 августа, синоптики прогнозируют в Пензенской области непогоду.

По данным Приволжского УГМС, на протяжении суток местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 6-11 м/с.

Ночью температура воздуха ожидается в пределах +11...+16 градусов. Днем воздух прогреется до +24...+29.

В старину в этот день определяли, к чему готовиться, по разным приметам. Считалось, что если день дождливый, то и бабье лето будет коротким, а гроза сулила затяжную осень. Изобилие утренней росы на траве говорило о том, что следующая неделя будет погожей, а громкое кваканье лягушек и туман над лесом обещали дождь.

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