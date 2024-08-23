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Общество

В Пензенской области усиливают охрану общественной безопасности

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Во время сентябрьских выборов в Пензенской области планируют обеспечить не только избирательные права граждан, но и безопасность. Речь об этом шла на заседании антитеррористической комиссии в пятницу, 23 августа.

С 26 августа по 12 сентября к охране общественной безопасности привлекут около 5 тысяч сотрудников полиции, задействовав ОМОН и линейный отдел на транспорте.

Также будут работать около 150 сотрудников Росгвардии и более 2 тысяч представителей общественных организаций правоохранительной направленности и частных охранных предприятий, сообщили в областном правительстве.

В сентябре в регионе состоятся выборы депутатов Пензенской городской думы, собраний представителей Заречного, Кузнецка, Пензенского района и др. Голосовать будут жители 23 городских и 262 сельских поселений. Откроются 948 избирательных участков.

Период голосования в муниципалитетах будет разным. «Избирательная комиссия Пензенской области приняла постановление о том, что выборы в Пензенскую городскую думу будут проходить в течение 3 дней - 6, 7, 8 сентября.

На остальных территориях, кроме Заречного, голосование будет проходить 2 дня - 7 и 8 сентября. В Заречном выборы пройдут в течение 1 дня - 8 сентября, но жителям ЗАТО в соответствии с законодательством представится возможность проголосовать досрочно», - рассказал ранее сетевому изданию «ПензаИнформ» зампредседателя избирательной комиссии Пензенской области Алексей Климухин.

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Источник — фото областного правительства
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