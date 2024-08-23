Мошенники начали выдавать себя за сотрудников суда

23.08.2024 | 11:11

Участник дела, которое рассматривает Кузнецкий районный суд, едва не стал жертвой телефонного мошенника.

Накануне судебного заседания ему позвонил неизвестный и представился сотрудником суда. Он назвал фамилию, имя и отчество гражданина, дату и время заседания, заявленные требования и номер гражданского дела, в котором кузнечанин выступает одной из сторон.

После этого собеседник сообщил, что процедура переносится, и предложил продиктовать цифровой код, который придет горожанину на мобильный телефон.

«Гражданин оказался бдительным. Он сразу понял, что сотрудники суда не станут требовать диктовать коды из СМС, и не стал выполнять требования мошенников. Вместо этого он незамедлительно позвонил в суд и предупредил о новой схеме обмана», - рассказали в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Как выяснилось, аналогичные случаи зафиксированы и в других регионах.

Жителям Пензенской области напомнили, что сотрудники суда не звонят участникам процессов с целью получить конфиденциальные сведения. Получение уведомлений не требует предоставления каких-либо кодов или паролей.

Информацию, связанную с рассмотрением дела, можно уточнить по телефону, указанному в извещении, или на официальном сайте суда.