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Общество

Врачи остановили кровотечение из опухоли в черепе юного пациента

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В Пензе врачи прооперировали несовершеннолетнего пациента и сумели остановить кровотечение из опухоли основания черепа.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения Пензенской области, опухоли в любой локализации нередко осложняются кровотечениями, которые могут оказаться фатальными.

Так и случилось с несовершеннолетним пациентом, поступившим в одну из пензенских больниц. Ему оказали первую помощь, но потеря крови достигла 2,5 литра. У пациента развился геморрагический шок, его жизнь была под угрозой.

На помощь пришли врачи областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, куда перевели пациента. Оперировать его взялись врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Задача осложнялась высоким риском развития инсульта.

Ангиография помогла выявить два источника кровотечения. Они располагались в дистальных отделах верхнечелюстной и лицевой артерий. Кровоток в пораженных сосудах остановили посредством микроэмболов. Операция прошла успешно.

Юный пациент был стабилизирован, пришел в сознание и доставлен для дальнейшего лечения в один из московских научно-исследовательских институтов. Транспортировку он перенес удовлетворительно, рецидива кровотечения не случилось.

Пензенские врачи надеются на его скорейшее выздоровление.

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Источник — фото областного минздрава
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