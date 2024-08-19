В Кузнецке в сентябре запустят бесплатный подвозящий маршрут

19.08.2024 | 13:32

В Кузнецке приступили к активной фазе строительства переправы в Западный микрорайон. Об этом на совещании в администрации в понедельник, 19 августа, заявил глава города Сергей Златогорский.

«Мы получили проектное заключение экспертизы на техническую часть. Еще нет экспертизы сметной части, но уже работать можно, и если кто-то наблюдает за этим процессом, работы там активно начаты», - сообщил Златогорский.

Сейчас специалисты решают сложные задачи. Им предстоит сделать сухое прочное дно и сформировать водопропускную систему.

«Самая грязная, непредсказуемая и нюансная работа, которую мы выполняем. Если мы ее выполним, потом можно смело отсчитывать что-то около двух месяцев, чтобы установить там нормальное движение», - пояснил глава Кузнецка.

По его словам, решение о возведении новой переправы было правильным, потому что тело старого моста внутри плотины изобилует пустотами, следовательно обрушение, просадки грунта и подобные ЧП продолжались бы.

Златогорский поручил на время строительства обеспечить транспортное обслуживание Западного микрорайона и организовать бесплатный подвозящий маршрут. Он начнет работать с 2 сентября, пробные рейсы будут 1-го числа.

Автобус станет курсировать от конечной остановки в Западном микрорайоне (ее попросили перенести поближе к мосту) до переезда.