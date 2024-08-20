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Общество

За год 485 пензенцев досрочно вышли на пенсию

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Пензенцы с большим трудовым стажем (от 42 лет для мужчин и от 37 - для женщин) могут выйти на пенсию на 2 года раньше остальных. Об этом напомнили в региональном отделении Социального фонда.

Для осуществления задуманного значение ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) должно составлять не менее 28,2.

В 2024-м таким правом воспользовались 485 пензенцев.

Тем, кто не знает, когда можно выйти на пенсию, стоит запросить выписку из лицевого счета через портал госуслуг, в отделении Социального фонда или в МФЦ.

«Если сведения о стаже отображены в выписке не полностью, следует обратиться к работодателю или в клиентскую службу отделения СФР по Пензенской области либо подать заявление на корректировку сведений на портале госуслуг», - отметили в Соцфонде.

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