Улицы в центре Пензы будут перекрыты до вечера

В воскресенье, 18 августа, в центре Пензы в связи с празднованием Спаса закрыли для движения улицы.
Речь идет о Белинского и участке Карла Маркса: от Кирова до перекрестка с Советской/Володарского. Движение разрешат с 17:00.
Также запрещена стоянка на улицах:
- Московской - от Карла Маркса до Соборной площади,
- Карла Маркса - от Кирова до Советской/Володарского,
- Белинского.
Оставить автомобиль в этих местах можно будет также с 17:00.
Праздник пройдет у Спасского собора со стороны Московской. Начало программы - в 11:00. Запланированы выступление творческих коллективов, ярмарка, а также конкурс «Лучший пирог Сурского края».