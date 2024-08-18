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Общество

Улицы в центре Пензы будут перекрыты до вечера

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В воскресенье, 18 августа, в центре Пензы в связи с празднованием Спаса закрыли для движения улицы.

Речь идет о Белинского и участке Карла Маркса: от Кирова до перекрестка с Советской/Володарского. Движение разрешат с 17:00.

Также запрещена стоянка на улицах:

- Московской - от Карла Маркса до Соборной площади,

- Карла Маркса - от Кирова до Советской/Володарского,

- Белинского.

Оставить автомобиль в этих местах можно будет также с 17:00.

Праздник пройдет у Спасского собора со стороны Московской. Начало программы - в 11:00. Запланированы выступление творческих коллективов, ярмарка, а также конкурс «Лучший пирог Сурского края».

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Источник — фото телеграм-канала «Дорожная обстановка Пензы»
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