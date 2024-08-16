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Общество

В Заречном собирают гуманитарную помощь для пострадавших курян

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В Заречном открыт пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области.

Вещи можно принести в молодежно-досуговый центр «Ровесник» (Комсомольская, 9) с 9:00 до 22:00, сообщает портал Zarpressa.ru.

Курянам требуются:

- продукты питания;

- медикаменты;

- предметы первой необходимости;

- гигиенические наборы;

- бритвенные станки;

- детское питание (каши, соки, пюре);

- памперсы.

Пункты приема помощи действуют и в Пензе. Они работают в будни с 9:00 до 18:00 на Володарского, 17, и Кирова, 51.

Сбор гуманитарной помощи также организован в Кузнецке.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Повреждены жилые дома и здания учреждений. В ряде районов население эвакуировано в пункты временного размещения.

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