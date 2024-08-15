Сетевое издание|18+|Четверг|15 авг 2024|15:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жители ПФО назвали самые удобные устройства с голосовыми помощниками

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


98% жителей Приволжского федерального округа знают, что такое голосовой помощник. Хотя бы один раз им пользовались ⅔ респондентов, следует из опроса * ВТБ. Большинство пользователей голосовых помощников включают их со смартфона (83%). Однако среди другой техники жители Приволжья назвали и более экзотические варианты, такие как бытовая техника и приборы освещения.

Вслед за смартфоном 29% указали среди нескольких удобных для этого устройств смарт-колонку или станцию, 21% - ноутбук и умное ТВ. Также голосовой помощник запускают с планшета, умных часов и на бортовом компьютере автомобиля. Самые экзотические варианты - с бытовой техникой и приборами освещения - назвали 6% и 2% соответственно. Ассистенты могут управлять чайниками, кофеварками, плитой и духовкой, холодильником, посудомойкой, душем, верхним светом и настольными лампами и прочим, перечислили в ВТБ.

Наиболее востребованные возможности голосовых помощников для большинства пользователей - поиск информации в интернете и ответы на интересующие вопросы (63% жителей ПФО выбирали эти варианты), прогноз погоды (54%). Чуть менее популярен функционал музыкального плеера (49%) и виртуального секретаря (функции будильника и напоминаний, поиска документов, создания записей). 42% респондентов использует голосового помощника для навигации, а 40% - для прослушивания новостей. Еще 29% просят ассистента поддержать разговор, а 25% - поставить аудиокнигу.

Голосовые помощники также востребованы у россиян в финансовой сфере. Около половины опрошенных считают, что наиболее полезная услуга для управления голосом - запрос баланса по картам и счетам (47%), финансовое консультирование (44%), ежедневные рутинные операции (38%) и финансовые новости (38%). Почти каждый третий житель ПФО (29%) с помощью голосового помощника получает инвестиционные советы, а каждый пятый управляет семейным бюджетом.

«Уже у половины пользователей голосовые ассистенты востребованы как помощники в вопросах управления финансами. А каждый четвертый пользователь применяет их для операций daily-banking. Мы видим запрос на расширение функций голосовых помощников и предполагаем, что в будущем все более востребованными станут сервисы семейного банкинга с голосовым управлением», - прокомментировал начальник управления «Контактный центр» банка ВТБ Руслан Фазилов.

* Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 65 лет среди 1 500 жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте