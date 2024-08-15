Губернатор проверил ход работ по благоустройству Нижнего Ломова

15.08.2024 | 09:52

В среду, 14 августа, губернатор Олег Мельниченко посетил Нижнеломовский район. Глава региона отметил, что город активно благоустраивается.

Сейчас идет капитальный ремонт дороги на улице Фрунзе в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Объект готов на 65%.

Олег Мельниченко поручил главе администрации района Николаю Уракчееву контролировать исполнение строительных норм. «Дорога сложная, рельеф непростой. Не должно получиться так, что асфальт положили, тротуары сделали, но не продумали, куда будет стекать вода. Прошу взять на контроль», - подчеркнул губернатор.

Он осмотрел реконструированный по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» мост через Ломовку. Объект, соединяющий две части города, сдали раньше запланированной даты. «Молодцы автодорожники, в сжатые сроки выполнили работу», - похвалил Олег Мельниченко.

Глава региона также оценил благоустройство зоны отдыха у воды «Садки». Оно стало возможным благодаря победе проекта во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды.

«Территория поделена на несколько зон - созданы сцена, пешеходные дорожки, скейт-парк, специальная велосипедная трасса памп-трек (чередование ям и кочек), игровая площадка, открытые беседки. Зона отдыха предназначена для комфортного семейного времяпровождения. Общая стоимость работ почти 90 миллионов рублей», - уточнили в пресс-службе правительства Пензенской области.