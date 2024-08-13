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Общество

Диетолог: Нежелание завтракать может говорить о серьезных проблемах

Печать

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Отсутствие аппетита по утрам может указывать на проблемы со здоровьем, утверждает преподаватель кафедры терапии Государственного университета просвещения, врач-диетолог Светлана Буданцева.

«Завтрак - это заряд энергии на весь день. Аппетит означает желание и готовность к приему пищи. Он не только регулирует правильное потребление определенной пищи в необходимом количестве, но и влияет на ее переваривание и усвоение», - пояснила она «Известиям».

По ее словам, нередко причиной нарушения аппетита становится резкое колебание сахара (глюкозы) в крови из-за интенсивного приема сладких продуктов - конфет, кондитерских изделий, газированных напитков.

Нежелание принимать пищу по утрам может быть вызвано курением и употреблением алкоголя, поздним плотным ужином, частыми нарушениями в режиме питания, большим количеством выпитого накануне кофе, недосыпом, стрессом, недостаточной двигательной активностью, а также возрастными изменениями и приемом некоторых лекарств.

Диетолог пояснила: полное отсутствие аппетита может говорить о возможном наличии проблем со щитовидной железой, печенью, желчевыводящими путями, почками, о кишечных инфекциях и гепатитах.

Она рекомендовала соблюдать режим дня, пить достаточно чистой воды, исключить из рациона газированные напитки, кондитерские изделия с длинным списком ингредиентов, фастфуды и перекусы с кофе.

«Если аппетит утром отсутствует постоянно, проконсультируйтесь с врачом, чтобы устранить причины, провести дополнительные исследования и исключить серьезные заболевания», - посоветовала эксперт.

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Источник — фото pixabay.com
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