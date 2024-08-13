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Общество

Чиновников будут наказывать за недостаточную борьбу с экстремизмом

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За невыполнение мер по борьбе с экстремизмом представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления будут штрафовать или дисквалифицировать. Соответствующий законопроект разработало Министерство внутренних дел России.

Как сообщают «Ведомости», авторы предлагают добавить в КоАП новую статью. Она вводит ответственность за неисполнение решений, сформированных межведомственной комиссией по противодействию экстремизму в РФ.

Изменения вводятся «в целях усиления контроля за своевременным и полным исполнением решений» комиссии.

В частности, должностным лицам грозит штраф от 30 000 до 50 000 руб. или дисквалификация, то есть лишение права замещать должности государственной и муниципальной гражданской службы, на срок от одного года до трех лет.

Ранее стало известно, что будут расширены критерии для включения граждан и организаций в список лиц, причастных к экстремизму или терроризму.

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