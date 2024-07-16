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В стране и мире

В России захотели расширить основания для включения в реестр экстремистов

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Правительство России намерено расширить критерии для включения граждан и организаций в черный список Росфинмониторинга, в котором содержится информация о лицах, причастных к экстремизму или терроризму.

Законопроект внесен в Госдуму, документ опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В пояснительной записке отмечается, что проект направлен на противодействие финансированию экстремистской деятельности.

Как указал «Коммерсантъ», в случае принятия документа, в число экстремистов можно будет попасть практически за любое преступление, если следствие докажет, что оно совершено по мотивам ненависти или вражды. Кроме того, основанием для включения в список станут приговоры или постановления следователя за хулиганство, распространение заведомо ложных сведений и дискредитацию вооруженных сил, геноцид и действия, направленные на нарушение территориальной целостности России.

15 мая федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла подростка Егора Балазейкина из Ленинградской области в список террористов и экстремистов за попытку поджечь военкомат.

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Источник — lenta.ru
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