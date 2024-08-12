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Общество

Над Заречным летают беспилотники с камерами ночного видения

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Заречный охраняют беспилотные летательные аппараты. Их запускают военнослужащие воинской части Росгвардии закрытого города.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области, БПЛА оснащены тепловизорами и камерами ночного видения. Дроны, облетая город, следят за порядком, а также предупреждают возгорания.

Над Заречным летают беспилотники с камерами ночного видения

«Использование БПЛА такого типа для охраны и мониторинга является последним словом техники. Беспилотники значительно упростят задачу по контролю периметра и увеличат ее продуктивность», - отметил военнослужащий воинской части Росгвардии закрытого города.

Беспилотники в Пензенской области нужны не только военнослужащим, но и сотрудникам лесопожарного центра.

Так, в регион поставят 16 беспилотных летательных аппаратов модели «Геоскан 801». Они станут мониторить обстановку в пензенских лесах и предупреждать пожары.

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Источник — видео, фото управления Росгвардии по области
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