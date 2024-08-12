Губернатор побывал с рабочим визитом в Лунинском районе

12.08.2024 | 18:17

В понедельник, 12 августа, губернатор Олег Мельниченко совершил рабочую поездку в Лунинский район. Глава региона оценил ход строительства социально значимых объектов.

В районе ремонтируют мост через Шукшу. Уже готовы 5 новых опор, строители монтируют пролетные балки, ставят подпорные стены.

«Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть людям возможность удобного проезда через реку. Реконструкция моста в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идет ударными темпами», - отметил Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Уже закончен ремонт подъездной дороги к школе в селе Болотниково, на 90% построен дом на 6 квартир для работников социальной сферы.

В селе Родники на улице Центральной сделали игровую площадку. Хоккейную площадку намерены открыть до конца августа.

В селе Лунино отремонтировали подъездные дороги к детсаду, колледжу, больнице, поликлинике, стоматологии на улицах Комсомольской, Железнодорожной, Пушкина. Завершается реконструкция монумента «Навечно молодой».

«Для меня уже стало традицией при посещении Лунинского района заезжать в Большой Вьяс, где в феврале мы открыли новую школу. Тогда я пообещал ученикам сделать еще и площадку для сдачи норм ГТО. Сейчас на территории учебного заведения завершают установку тренажеров. Новая спортплощадка появится у ребят к началу учебного года», - сообщил глава региона.