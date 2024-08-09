Роскачество: Большинство школьных брюк не соответствует стандартам

09.08.2024 | 15:05

В преддверии учебного года Роскачество исследовало школьные брюки для мальчиков, произведенные как в России, так и за рубежом - в Китае, Армении, Турции, Вьетнаме, Узбекистане и Бангладеш, всего 26 торговых марок.

Эксперты проверяли воздухопроницаемость и гигроскопичность ткани верха и подкладки, качество деталей и узлов одежды, разрывную нагрузку материалов, их стойкость к сминанию, способность образовывать катышки (пилли) и менять свои размеры после стирки.

У ряда торговых марок состав продукции не соответствовал заявленному. Так, у брюк Futurino вместо 50% полиэстера и 50% вискозы подкладка полностью состояла из полиэстера. В брюках Katasonov вообще не оказалось заявленного в составе эластана, а вискозы было меньше означенного. В брюках Formaschool вместо 98% хлопка и 2% лайкры фактически оказалось 39% полиэстера и 61% вискозы. Аналогичные нарушения выявлены в продукции ТМ «Старт», PlayToday и «Класс и К».

Нарушения по содержанию высокоопасного фенола допустили Modis, PlayToday, Choupette и Katasonov. Бренды Acoola, Ostin, Gloria Jeans и Modis не соблюли регламент по воздухопроницаемости верха, Bonito kids и PlayToday - по влагопроницаемости подкладки.

Брюки Modis, NinoMio и «Смена» после стирки дали усадку. «Старт» и Maag не прошли проверку на стойкость к истиранию материала верха (предполагается, что ребенок будет ерзать по стулу, падать, скользить с горки). По стойкости к истиранию подкладки в аутсайдерах марки Katasonov, «Старт», Sela, Choupette, Maag, Sky Lake.

2 торговые марки - Formaschool и Smena - не соблюли регламент по показателю «Разрывная нагрузка по ширине», 3 - «Апрель», NinoMio и Smena - по нормативу «Разрывная нагрузка по длине».

Чрезмерное образование катышков оказалось на ткани 9 из 26 исследованных брюк (Futurino, Gloria Jeans, Katasonov, Bonito Kids, Shery Sheff, Orby School, Formaschool, Sela, PlayToday).