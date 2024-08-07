Стоимость проезда в автобусе № 415 повысили временно

07.08.2024 | 13:50

Для жителей региона подорожал проезд в автобусе № 415 маршрута Пенза (Гидрострой) - с. Старая Каменка. Стоимость увеличилась до 150 рублей.

Подорожание объяснили тем, что закрыто движение транспорта по мосту через реку Ардым в селе Калинино Пензенского района.

«Имел ли право владелец автобуса увеличивать плату за проезд?» - поинтересовался читатель сетевого издания «ПензаИнформ».

Его обращение редакция направила в региональное министерство цифрового развития, транспорта и связи.

«Перевозка пассажиров на межмуниципальном маршруте № 415 осуществляется по нерегулируемому тарифу», - говорится в ответе за подписью министра Сергея Балакина.

Это означает, что перевозчик вправе самостоятельно устанавливать тариф на проезд и изменять его.

«В рассматриваемом случае в связи с закрытием движения по мосту у маршрутов, следующих из Пензы в Старую Каменку (№ 415, № 413 Пенза (Гидрострой) - с. Князь-Умет) путь следования увеличился в каждом из направлений движения на 20-21 км», - объясняется в ответе.

Чтобы компенсировать затраты, перевозчик повысил стоимость проезда. Мера, которую в министерстве назвали вынужденной, будет действовать до окончания ремонта моста. Как только работы завершатся и автобусы вновь будут ездить через переправу, цену билета обещали пересмотреть.