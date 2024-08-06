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Общество

Пензенцы рискуют заразиться лихорадкой Западного Нила

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Российских врачей тревожит всплеск лихорадки Западного Нила в стране. Уже известно о 14 заразившихся ею в Татарстане, 3 - в Рязанской области и 2 - в Астраханской.

Инфекция передается через укусы комаров. Для России это заболевание относительно новое.

«Первый доказанный случай зафиксировали в 1999 году. С тех пор в разных регионах возникали спорадические очаги. Крупнейшая вспышка произошла в 2010-м: в Волгоградской области заразились более 400 человек», - пишет РИА Новости.

По данным пензенского центра гигиены и эпидемиологии, случай лихорадки Западного Нила был зарегистрирован в 2023 году в Кузнецком районе.

По словам врачей, которые передает телеграм-канал Mash, многие заразившиеся в этом году подцепили инфекцию во время отдыха в лесу и на даче.

Согласно исследованиям ВОЗ, 8 из 10 человек с лихорадкой Западного Нила не испытывают никаких симптомов. У каждого пятого наблюдается повышение температуры, головная боль, ломота, а также рвота, диарея или сыпь.

В большинстве случаев выздоровление наступает через несколько дней, однако у некоторых слабость сохраняется неделями.

У части пациентов болезнь протекает тяжело, возникает менингоэнцефалит, поражающий центральную нервную систему. В зоне риска - пожилые люди, а также страдающие онкологией, диабетом, заболеваниями почек и другими хроническими болезнями.

Симптомы менингоэнцефалита: головная боль, высокая температура, помрачение сознания, дезориентация, судороги, кома, паралич.

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