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Общество

7 августа пензенцам не стоит забывать дома зонты

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7 августа в Пензенской области ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозой. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду за окном окажется +11...+16 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27, к позднему вечеру температура опустится до +10...+15.

На протяжении суток в регионе будет дуть умеренный северо-западный ветер с порывами до 7-12 метров в секунду. Во время грозы они, как правило, усиливаются.

Ранее метеорологи объяснили кратковременные дожди влиянием поля пониженного атмосферного давления. Осадки также ожидаются в четверг, пятницу и воскресенье.

В народном календаре 7 августа Анна Летняя. Несмотря на прозвище, она считалась зимоуказательницей, по этому дню судили о том, какой окажется зима. На Руси подмечали: «Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря». Также верили, что тепло на Анну предвещает холодную зиму, а дождь - снежную.

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