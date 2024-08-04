Еще один автобусный маршрут в Пензе готовятся изменить

04.08.2024 | 12:14

В Пензе готовятся изменить маршрут № 93. Соответствующее постановление областного правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе маршрут № 93 (Совхоз-Техникум - Аграрный университет) указывается как планируемый к изменению. Кроме того, вид перевозок также станет иным.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что маршрутки № 93 заменят автобусами большого класса. Это пообещали сделать к 1 сентября.

Также маршрут намерены были продлить до микрорайона Засурье и перевести его на регулируемый тариф.

Сейчас № 93 связывает микрорайон Западная Поляна, центр города, ГПЗ-24 и аграрный университет в Ахунах. Обслуживают его микроавтобусы по нерегулируемому тарифу.

С 1 июля в Пензе изменили схему движения нескольких автобусов: № 2а, 6, 10, 75, 80, 54, - а также троллейбуса № 6. Нововведение прошло в рамках транспортной реформы.