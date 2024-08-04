Сетевое издание|18+|Воскресенье|4 авг 2024|16:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Еще один автобусный маршрут в Пензе готовятся изменить

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе готовятся изменить маршрут № 93. Соответствующее постановление областного правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе маршрут № 93 (Совхоз-Техникум - Аграрный университет) указывается как планируемый к изменению. Кроме того, вид перевозок также станет иным.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что маршрутки № 93 заменят автобусами большого класса. Это пообещали сделать к 1 сентября.

Также маршрут намерены были продлить до микрорайона Засурье и перевести его на регулируемый тариф.

Сейчас № 93 связывает микрорайон Западная Поляна, центр города, ГПЗ-24 и аграрный университет в Ахунах. Обслуживают его микроавтобусы по нерегулируемому тарифу.

С 1 июля в Пензе изменили схему движения нескольких автобусов: № 2а, 6, 10, 75, 80, 54, - а также троллейбуса № 6. Нововведение прошло в рамках транспортной реформы.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте