Сетевое издание|18+|Воскресенье|4 авг 2024|16:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Эндокринолог: Мерзнущие ноги могут указывать на ряд заболеваний

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Если постоянно мерзнут ноги, то это повод обратиться к эндокринологу. Такой симптом может указывать на ряд заболеваний.

Об этом в беседе с изданием «Газета.ru» рассказала врач-эндокринолог Юлия Атаманова. По ее словам, первой причиной постоянно холодных ног может быть такое заболевание щитовидной железы, как гипотиреоз.

«При нем снижаются основной обмен веществ и приток кислорода к тканям, что сказывается в том числе и на температуре ног. Но часто при гипотиреозе беспокоят не только холодные ноги, но и сухость кожи, выпадение волос, отеки, выраженная утомляемость и другие симптомы», - отметила медик.

Для определения, есть гипотиреоз или нет, необходимо сдать анализы на показатели ТТГ и уровень свободного Т4.

Вторая причина зябкости ног - это сахарный диабет. При этом заболевании повреждаются сосуды, сужается их просвет, кровь плохо поступает к стопам. Кроме того, повреждаются нервные окончания.

К ощущению холода в ногах также могут привести анемия и ожирение. Первое заболевание возникает при недостатке гемоглобина, пациент может чувствовать холод, потому что затруднено поступление кислорода и питательных веществ в ткани.

«Избыточный вес увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, что приводит к таким заболеваниям, как гипертония и атеросклероз. Они также способствуют сужению просвета сосудов, следовательно, ухудшают доставку крови к тканям. Это сказывается на их температуре», - заключила Юлия Атаманова.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте