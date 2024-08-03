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Общество

В Пензенской области детей в школу собирают всем миром

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С 1 по 29 августа в Пензенской области проходит традиционная акция «Собери ребенка в школу!».

В этом году благотворительная помощь к школе будет оказана следующим семьям:

- малообеспеченным;

- находящимся в трудной жизненной ситуации;

- воспитывающим детей-инвалидов;

- имеющим детей, находящихся под опекой.

«Объявлен сбор школьной и спортивной формы, обуви, канцелярских товаров, ранцев и других школьных принадлежностей. Для приема вещей в каждом комплексном центре социального обслуживания населения региона открыт пункт», - сообщили в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

В Пензе центральный пункт расположен в городском комплексном центре срочной социальной помощи населению (5-й Виноградный проезд, 22). Также жители областного центра, желающие принять участие в акции, могут обратиться в учреждения социального обслуживания Пензы по будням с 8:00 до 17:00

«В 2023 году благотворительную помощь получили 7 тысяч нуждающихся семей», - сообщил министр труда Алексей Качан.

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Источник — фото pixabay.com
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