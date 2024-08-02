В Пензенской области появятся новые медицинские учреждения

02.08.2024 | 15:41

Губернатор Олег Мельниченко поручил зампреду правительства, министру здравоохранения Вячеславу Космачеву строго контролировать ход и качество строительства новых медицинских учреждений в Пензенской области.

О каких объектах идет речь, глава региона рассказал на своих страницах в соцсетях.

На базе Земетчинской районной больницы сейчас создается межрайонный центр, который оснастят высокотехнологичной аппаратурой. В результате специализированная медицинская помощь станет доступнее для жителей трех районов - Земетчинского, Башмаковского и Вадинского.

В Кузнецке строится поликлиника, которую за одну смену смогут посещать до 600 человек.

«В ближайшем будущем есть планы создать две новые поликлиники в Пензе - в микрорайонах ГПЗ и дальнее Арбеково», - добавил Олег Мельниченко.

Он также обсудил с министром проведение углубленной диспансеризации жителей области.

«Несмотря на регулярность медицинских осмотров, выявляются случаи, когда люди игнорируют обследования несколько лет. Поручил минздраву мотивировать наших граждан на прохождение диспансеризации. Здоровье и долголетие людей - приоритет нашей работы», - подчеркнул глава региона.