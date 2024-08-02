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Общество

В Пензенской области появятся новые медицинские учреждения

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Губернатор Олег Мельниченко поручил зампреду правительства, министру здравоохранения Вячеславу Космачеву строго контролировать ход и качество строительства новых медицинских учреждений в Пензенской области.

В Пензенской области появятся новые медицинские учреждения

В Пензенской области появятся новые медицинские учреждения

О каких объектах идет речь, глава региона рассказал на своих страницах в соцсетях.

В Пензенской области появятся новые медицинские учреждения

На базе Земетчинской районной больницы сейчас создается межрайонный центр, который оснастят высокотехнологичной аппаратурой. В результате специализированная медицинская помощь станет доступнее для жителей трех районов - Земетчинского, Башмаковского и Вадинского.

В Пензенской области появятся новые медицинские учреждения

В Кузнецке строится поликлиника, которую за одну смену смогут посещать до 600 человек.

«В ближайшем будущем есть планы создать две новые поликлиники в Пензе - в микрорайонах ГПЗ и дальнее Арбеково», - добавил Олег Мельниченко.

Он также обсудил с министром проведение углубленной диспансеризации жителей области.

«Несмотря на регулярность медицинских осмотров, выявляются случаи, когда люди игнорируют обследования несколько лет. Поручил минздраву мотивировать наших граждан на прохождение диспансеризации. Здоровье и долголетие людей - приоритет нашей работы», - подчеркнул глава региона.

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Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
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