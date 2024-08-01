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Общество

В Спасске суд обязал мужа платить алименты неработающей жене

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В Спасский районный суд обратилась местная жительница с иском к супругу о взыскании алиментов.

Пара состоит в зарегистрированном браке и имеет маленькую дочь. Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и не работает, а муж не выделяет ей денег.

Поскольку общая дочь супругов не достигла возраста трех лет и проживает вместе с матерью, а соглашение об уплате алиментов между мужем и женой не заключено, суд взыскал с мужчины алименты на содержание супруги.

Их размер составил 1 прожиточный минимум по Пензенской области для трудоспособного населения - 14 149 руб.

Как пояснили в пресс-службе суда, в последующем он будет индексироваться пропорционально увеличению размера прожиточного минимума.

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