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Общество

2 августа в Пензенской области возможны дождь и гроза

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По прогнозу синоптиков, в пятницу, 2 августа, в Пензенской области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Будет дуть умеренный западный ветер - 8-13 м/с, но при грозе его порывы могут достигать 15-18 м/с.

В ночь на пятницу столбик термометра опустится до +10...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +19...+24. В ночь на субботу снова похолодает до +10...+15.

По данным Приволжского УГМС, температурный режим сейчас на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

В народном календаре 2 августа - Ильин день. На Руси подмечали, что с этого времени начинается осень, хотя по календарю до нее еще далеко, и говорили: «На Илью до обеда лето, а после обеда осень». С Ильина дня переставали купаться.

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