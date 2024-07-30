Сетевое издание|18+|Вторник|30 июл 2024|17:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Животных в цирках пока не станут запрещать

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Проект документа, запрещающего выступления зверей в цирках, нужно доработать. Такую рекомендацию дало Правительство РФ депутатам Госдумы.

Законопроект, разработанный несколькими парламентариями, предполагает полный запрет на содержание и использование животных в цирках. По мнению депутатов, использование зверей в этой сфере «является противоестественным и антигуманным».

Авторы инициативы считают, что животных нужно отправить из развлекательных учреждений в реабилитационные центры и приюты для последующего выпуска в естественную среду обитания.

«Законопроект нуждается в существенной доработке», - цитирует ТАССофициальный отзыв кабмина.

В правительстве отметили, что условия безопасного содержания животных в цирках регламентированы российским законодательством. В частности, оно предусматривает, что дрессировка не должна причинять вред их здоровью и благополучию.

Кроме того, создание реабилитационных центров потребует выделения бюджетных средств, однако авторы инициативы не представили информацию о размере предполагаемых расходов.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте