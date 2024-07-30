Животных в цирках пока не станут запрещать

30.07.2024 | 09:04

Проект документа, запрещающего выступления зверей в цирках, нужно доработать. Такую рекомендацию дало Правительство РФ депутатам Госдумы.

Законопроект, разработанный несколькими парламентариями, предполагает полный запрет на содержание и использование животных в цирках. По мнению депутатов, использование зверей в этой сфере «является противоестественным и антигуманным».

Авторы инициативы считают, что животных нужно отправить из развлекательных учреждений в реабилитационные центры и приюты для последующего выпуска в естественную среду обитания.

«Законопроект нуждается в существенной доработке», - цитирует ТАССофициальный отзыв кабмина.

В правительстве отметили, что условия безопасного содержания животных в цирках регламентированы российским законодательством. В частности, оно предусматривает, что дрессировка не должна причинять вред их здоровью и благополучию.

Кроме того, создание реабилитационных центров потребует выделения бюджетных средств, однако авторы инициативы не представили информацию о размере предполагаемых расходов.