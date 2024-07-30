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Общество

Призывники из Заречного будут служить на Балтийском флоте

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Призывники из Заречного снова будут проходить срочную службу в составе экипажа гвардейского ракетного катера «Заречный».

Соответствующее соглашение и. о. главы закрытого города Алексей Костин подписал с командиром катера Игорем Ивановским в субботу, 27 июля.

«Шефские связи между городом Заречным и Балтийским флотом завязались осенью 2007 года после того, как зареченские призывники стали направляться на этот флот. Последние годы возможность служить на флоте для срочников со всей страны была недоступна», - написал Алексей Костин в Telegram.

Направить призывников на катер «Заречный» планируется уже в осенний призыв - 2024.

Ракетному катеру «Заречный», прежде значившемуся как Р-129, имя было присвоено в 2012 году. Он предназначен для уничтожения боевых кораблей противника, его транспортных судов, а также вертолетов.

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Источник — фото из TG-канала Алексея Костина
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