Сетевое издание|18+|Вторник|30 июл 2024|17:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Грипп и COVID: выросла заболеваемость инфекциями

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области, несмотря на комфортные летние температуры, растет количество случаев ОРВИ, а также коронавирусной инфекции. Также выявлен пациент, заразившийся гриппом.

Всего за минувшую неделю с признаками ОРВИ к врачам обратились 792 жителя региона, это на 3,6% больше, чем на предыдущей неделе.

Относительно высокий уровень заболеваемости наблюдался в Башмаковском, Бековском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Каменском, Лунинском, Малосердобинском, Мокшанском, Нижнеломовском, Никольском, Пензенском и Сердобском районах, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случай гриппа зарегистрировали в Пензенском районе. Вирус (тип В) подтвердился у взрослого пациента с ОРВИ.

За неделю в регионе зафиксировали 46 случаев COVID-19, рост заболеваемости - 30,3%.

«Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон SARS-CoV-2. Основная доля заболевших регистрируется по контакту в семье и близком окружении - 36,96%, в прочих организациях - 8,69%, явный контакт не установлен - 54,35%», - пояснили специалисты.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте