Грипп и COVID: выросла заболеваемость инфекциями

30.07.2024 | 13:24

В Пензенской области, несмотря на комфортные летние температуры, растет количество случаев ОРВИ, а также коронавирусной инфекции. Также выявлен пациент, заразившийся гриппом.

Всего за минувшую неделю с признаками ОРВИ к врачам обратились 792 жителя региона, это на 3,6% больше, чем на предыдущей неделе.

Относительно высокий уровень заболеваемости наблюдался в Башмаковском, Бековском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Каменском, Лунинском, Малосердобинском, Мокшанском, Нижнеломовском, Никольском, Пензенском и Сердобском районах, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случай гриппа зарегистрировали в Пензенском районе. Вирус (тип В) подтвердился у взрослого пациента с ОРВИ.

За неделю в регионе зафиксировали 46 случаев COVID-19, рост заболеваемости - 30,3%.

«Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон SARS-CoV-2. Основная доля заболевших регистрируется по контакту в семье и близком окружении - 36,96%, в прочих организациях - 8,69%, явный контакт не установлен - 54,35%», - пояснили специалисты.