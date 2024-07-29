Сетевое издание|18+|Понедельник|29 июл 2024|19:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе благоустроили сквер «Молодая семья»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе привели в порядок сквер «Молодая семья», который располагается между улицами Володарского и Гладкова. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в городской администрации.

В Пензе благоустроили сквер «Молодая семья»

Работы выполнила ресурсоснабжающая организация, которая прошлой осенью меняла в сквере участок трубы.

«На территории восстановили бордюрный камень, уложили асфальт. Также завезли чернозем, после чего были проведены мероприятия по посеву газонной травы», - перечислили в мэрии.

Памятник «Семья», расположенный в центре сквера, был создан в 1950-е годы. Тогда он назывался дворовой скульптурой. «Статус монумента ей присвоили в 2008-м, в год Семьи», - уточняла в 2014 году директор детской художественной школы № 3 Светлана Лисушкина.

Именно в 2014-м памятник восстановили, когда шефство над ним взял коллектив школы. Сначала преподаватели отремонтировали постамент, затем последовала ювелирная работа цементом: скульптор Александр Волохов, как пластический хирург, создал новое женское лицо, а его помощница Надежда Сергеева привела в порядок мужчину, реставрировав его руку.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте