В Пензе благоустроили сквер «Молодая семья»

29.07.2024 | 15:09

В Пензе привели в порядок сквер «Молодая семья», который располагается между улицами Володарского и Гладкова. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в городской администрации.

Работы выполнила ресурсоснабжающая организация, которая прошлой осенью меняла в сквере участок трубы.

«На территории восстановили бордюрный камень, уложили асфальт. Также завезли чернозем, после чего были проведены мероприятия по посеву газонной травы», - перечислили в мэрии.

Памятник «Семья», расположенный в центре сквера, был создан в 1950-е годы. Тогда он назывался дворовой скульптурой. «Статус монумента ей присвоили в 2008-м, в год Семьи», - уточняла в 2014 году директор детской художественной школы № 3 Светлана Лисушкина.

Именно в 2014-м памятник восстановили, когда шефство над ним взял коллектив школы. Сначала преподаватели отремонтировали постамент, затем последовала ювелирная работа цементом: скульптор Александр Волохов, как пластический хирург, создал новое женское лицо, а его помощница Надежда Сергеева привела в порядок мужчину, реставрировав его руку.