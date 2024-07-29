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Общество

В Арбекове продлили гидравлические испытания теплосетей

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В Арбекове продлили сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщила администрация Октябрьского района в телеграм-чате с местными жителями, выложив телефонограмму от ресурсоснабжающей организации.

«В связи с дополнительным объемом работ для подготовки тепловых сетей к началу отопительного сезона 2024-2025 гг. продлены испытания трубопроводов на прочность и плотность», - говорится в тексте документа.

Горячей воды не будет по следующим адресам:

- Минская, 2, 6, 6а (школа № 37), 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26;

- Ульяновская, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (детский сад № 42), 25, 26, 28 (филиал детского сада № 137), 32, 34а (корпус 1 гимназии № 42), 36, 40, 42;

- Одесская, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8 (корпус 2 гимназии № 42), 9, 10, 11, 12, 14;

- Кронштадтская, 1, 3, 5, 5а, 7, 9а (детский сад № 137), 11, 13.

Испытания будут идти до 20:00 понедельника, 5 августа.

Ранее в ресурсоснабжающей организации указывали, что в ряде домов на ул. Кронштадтской, Ульяновской, Рахманинова, Тернопольской, Бородина, Лядова, Ладожской, проспектах Строителей и Победы горячей воды не будет до середины августа.

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