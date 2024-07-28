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Общество

Стало известно, вернется ли в последний летний месяц жара

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Синоптики не ожидают возвращения жары в августе в регионы Поволжья, «рецидива» июльских высоких температур не будет.

По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, которые приводит издание newia.ru, с летним зноем пока не нужно прощаться, однако температурные значения уже не будут такими высокими, как в середине июля.

В регионах Поволжья, в том числе в Пензенской области, начало августа обойдется без существенных осадков, максимальная температура воздуха составит +26…+30 градусов.

После первой декады обещают кратковременные дожди. В середине августа прогнозируют переменную облачность, в дневные часы будет преимущественно жарко, +24…+29 градусов.

Лето завершится теплой погодой с температурой до +26, местами ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Июль в Пензенской области побил многолетние рекорды, днем воздух прогревался до +36 градусов. Ночи тоже не приносили особого облегчения, температурные значения оставались высокими, около +20 градусов.

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