28 июля пензенцам потребуются зонты и плащи

27.07.2024 | 15:20

В воскресенье, 28 мая, тем, кто решит провести день на свежем воздухе, следует взять с собой зонт или плащ.

По данным Приволжского УГМС, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается +12...+17, днем поднимется до +24...+29.

В течение суток сохранится переменная облачность. В большинстве районов прогнозируется кратковременный дождь, днем возможна гроза.

Этот день часто бывает дождливым, о чем хорошо знали в старину. Считалось, что в поле не стоит и выходить - лучше заняться домашними делами и приучать к ним детей.