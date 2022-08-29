Пензенец не увидел смысла в создании парковки на улице Куприна

29.08.2022 | 16:52

У жителя областного центра Алексея Китова появились вопросы, касающиеся скорого появления платной парковки на улице Куприна. Ими он поделился с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ».

Ранее сообщалось, что стоянка может начать работу уже с 1 ноября этого года. Водители смогут оставлять машины на участке от строения № 5а до дома № 2 на Сборной улице.

Для Алексея оказалось неясным, почему именно эта территория, ведь проблемы с парковкой начинаются от перекрестка улиц Кирова и Бакунина - и вплоть до Соборной улицы можно заметить множество нарушителей, оставляющих свои машины в неположенных местах.

«Будут ли решены эти проблемы?» - задался вопросом пензенец.

Также горожанин обратил внимание: в квартале, ограниченном улицами Суворова, Славы, Кирова и Урицкого действуют на сегодняшний день пять платных парковок. Алексей не понимает, зачем решено создавать шестую.

«На Соборной улице между домами 2 и 6 на сегодняшний день есть пустырь, заросший бурьяном, где собираются маргинальные личности. Почему бы там не навести порядок и не создать парковку?» - спросил Алексей.

Мужчина добавил, что неоднократно обращался в УЖКХ Пензы, УГИБДД и администрацию Ленинского района с просьбой разобраться со стихийной парковкой, торговлей на тротуаре, самовольно установленными ограждениями на участках на улице Бакунина между Кирова и Куприна, а также между домами № 9 и 19 на улице Куприна.

«Часть проблем уже решена, но еще многое необходимо сделать, чтобы улица в центре города перестала быть его позором», - высказался пензенец.