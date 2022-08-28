В центре Пензы появится еще одна платная парковка

В Пензе с 1 ноября 2022 года должна заработать платная парковка на улице Куприна. Стоянку организуют на участке от строения № 5а до дома № 2 на Сборной улице.
Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации города.
Новой парковкой займутся сотрудники МУП «Пензавтодор». Она будет круглосуточной. За час стоянки автомобилистам придется отдать 30 рублей, за месяц - 1 800.
Также в распоряжении отмечается, что разгрузка и загрузка транспорта владельцев бизнеса в зданиях, входящих в территорию парковки, а также проезд спецтехники предполагаются бесплатными.
Ранее сообщалось, что к концу июля в Пензе должно появиться пять муниципальных стоянок. Объекты появятся на улицах Гагарина, Свердлова, Карла Маркса, а также на Привокзальной и Соборной площадях. Вместимость по количеству машин везде разная, в общей сложности транспорт там смогут оставить чуть больше 240 автовладельцев.
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К концу июля появятся.Дебилы,август уже.