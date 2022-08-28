В центре Пензы появится еще одна платная парковка

28.08.2022 | 15:26

В Пензе с 1 ноября 2022 года должна заработать платная парковка на улице Куприна. Стоянку организуют на участке от строения № 5а до дома № 2 на Сборной улице.

Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации города.

Новой парковкой займутся сотрудники МУП «Пензавтодор». Она будет круглосуточной. За час стоянки автомобилистам придется отдать 30 рублей, за месяц - 1 800.

Также в распоряжении отмечается, что разгрузка и загрузка транспорта владельцев бизнеса в зданиях, входящих в территорию парковки, а также проезд спецтехники предполагаются бесплатными.

Ранее сообщалось, что к концу июля в Пензе должно появиться пять муниципальных стоянок. Объекты появятся на улицах Гагарина, Свердлова, Карла Маркса, а также на Привокзальной и Соборной площадях. Вместимость по количеству машин везде разная, в общей сложности транспорт там смогут оставить чуть больше 240 автовладельцев.