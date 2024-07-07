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Общество

В больнице № 4 установили систему эндоскопической визуализации

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В клинической больнице № 4 Пензы установили новое оборудование для исследований. Оно сочетает высокопроизводительные видеосистемы и эндоскопы, которые позволяют врачам точно диагностировать и лечить заболевания.

«Новая эндоскопическая система отличается высоким качеством изображения, что значительно расширит диагностические возможности нашего лечебного учреждения», - рассказал главный врач больницы Андрей Водопьянов, его слова приводит региональный минздрав.

Это поможет быстрее оценить состояние внутренних органов, определить диагноз и начать лечение.

Для работы с такой точной техникой требуется высокий уровень подготовки врачей. Поэтому медперсонал постоянно повышает квалификацию.

Деньги на оборудование выделены из областного бюджета.

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Источник — фото регионального минздрава
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