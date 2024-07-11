12 июля пензенцев ждет сухая и жаркая погода

11.07.2024 | 22:00

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 12 июля, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ожидается умеренный северо-восточный ветер - 9-14 м/с.

В ночь на пятницу столбик термометра опустится до +12...+17 градусов. Днем воздух прогреется до +25...+30. В ночь на субботу, по данным Приволжского УГМС, похолодает до +9...+14.

Такая погода сохраняется из-за того, что территория региона остается под влиянием поля повышенного давления.

В народном календаре 12 июля - Петров день. На Руси подмечали: если идет дождь, весь сенокос будет мокрым. А смена погоды несколько раз за день - то дождь, то солнце - сулила богатый урожай.