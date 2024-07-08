В Пензенской области температура останется выше нормы

08.07.2024 | 13:43

По данным Приволжского УГМС, на текущей рабочей неделе погода в Пензенской области особо не изменится. Территория региона останется под влиянием поля повышенного давления, температурный режим по-прежнему будет выше климатической нормы на 2-3 градуса.

Днем воздух станет прогреваться до +28...+33. Ночью столбик термометра опустится до +14...+19.

Местами сохранится высокая пожарная опасность леса (4-й класс), добавили в региональном ГУ МЧС России и напомнили единый номер вызова служб экстренного реагирования 112.

«Совсем без осадков не обойдется. Из-за близости атмосферных фронтов в отдельных районах ожидаются локальные грозовые дожди», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Пока, по прогнозу, кратковременный дождь ожидается в четверг, 11 июля.