Эксперт призвал водителей не верить в ваучеры на бесплатный бензин

Мошенники придумали новую схему обмана с фейковыми ваучерами на бесплатный бензин. Россиян заманивают на фишинговые сайты и выманивают у них личные данные, рассказал эксперт по информационной безопасности Александр Вураско.

Злоумышленники предлагают гражданам получить от 20 до 100 л бензина в рамках «государственной программы поддержки», которая распространяется на 500 сетей АЗС по всей стране. Чтобы получить ваучер на топливо, нужно зайти на ресурс.

«Мошенническая схема заключается в том, что для получения «ваучера» необходимо заполнить форму с персональными данными - ФИО, номером телефона и реквизитами банковской карты. Подобные предложения не имеют отношения к государственным мерам поддержки, а заполнение такой формы грозит утечкой персональных данных и потерей денежных средств», - предупредил эксперт в беседе с изданием «Газета.ru».

По словам Вураско, мошенники всегда оперативно реагируют на актуальную повестку. К ней сейчас относится и подорожание топлива, и ограничение продажи на некоторых заправках.

Эксперт подчеркнул: информацию о действующих и вводимых мерах поддержки необходимо проверять через официальные каналы, например сайты Правительства РФ, Минфина.