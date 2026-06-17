Опубликован график отключения света в Пензе 18 июня

В четверг, 18 июня, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Междуречье, на острове Пески, на Шуисте, в Маньчжурии, на улицах Ленинградской и Куйбышева.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Аргунова, 16, 16 (блок 2), 29, к/н 94;

- пр-д Аргунова, 1;

- ул. Берсенева, 7, 8, 10, 11, 22-29, 31, стр. 83;

- ул. Боровиковского, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40;

- ул. Крамского, 1-5, стр. 8, 10-14, 16-38 (четные), к/н 373, з/у 44а;

- ул. Кузнецова, 12, 16;

- ул. Кузнецова/Рузляева;

- ул. Левитана, 16, 30, 35а, 35, 35 (стр. 3), 41, 43, 43Б, 45, 68;

- ул. Левитана/Берсенева, 28/6;

- 2-й пр-д Левицкого, 2-9, 11, 14;

- ул. Мутовкина, 2, 2а, 3, стр. 6, 6-10, 12, 13,1 5, 17-21, 21Б, уч. 22, 24-27, 33, 35;

- ул. Рузляева, 15, 30;

- ул. Чиликанова, 1-7, 11, 13, 17;

- ул. Яфарова, 4, 6, 8, стр. 67.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Бурденко, 1-9, 11, 12, 15, 20, 21/19, 21/20, 21/20Б, 22, 22а, 24, 25-29, 31, 35-47 (нечетные);

- ул. Бурденко/Лебедевская, 21/20;

- ул. Лебедевская, 12-18, 21-24, 26-30, 32-41, 43-52, 54-64;

- ул. Лебедевская/Бурденко, 42/45;

- ул. Тельмана, 1-10, 12-14, 16, 18, 20;

- ул. Долгорукова, 11;

- ул. Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22;

- 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, к/н 995;

- Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а;

- 3-й пр-д Чаадаева, 3-13;

С 8:30 до 16:30 ожидается отключение на Ленинградской, 11, с 9:00 до 16:30 - на Куйбышева, 34Б.

С 9:00 до 12:00 электроснабжение приостановят по адресам:

- ул. Д. Бедного, 1, 3-11, 13-20;

- ул. Луговая, 1-7, 9-12, 14, 15, 17-21;

- ул. Луговая/Рязанская, 5/11;

- ул. Пархоменко, 21;

- ул. Перовской, 4, 6, 8, 17, 21;

- ул. Планетная, 22;

- ул. Рязанская, 2-9а, 10/8.

С 13:00 до 15:30 не будет подачи на Терновского, 174, 176, 180, 182.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.